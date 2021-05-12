حسم موقف الجماهير من حضور نهائي كأس فرنسا

كشفت تقارير إعلامية فرنسية اليوم الثلاثاء أن نهائي كأس فرنسا سيقام دون حضور جماهيري، وذلك بعد فشل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في الحصول على استثناء من السلطات المعنية بخصوص حظر التجوال.





وسيحتضن ملعب دو فرانس في باريس النهائي يوم الأربعاء المقبل.





وكشفت إذاعة مونت كارلو أن حظر التجوال سيقام في نفس يوم المباراة بدءاً من الساعة 19.00 وحتى الساعة 21.00 (ت م) في كل أنحاء البلاد، ولهذا لن تستطيع الجماهير الحضور دون إذن أو استثناء.





وأضافت المحطة ذائعة الصيت أن الاتحاد الفرنسي أصر أمام حكومة رئيس الوزراء، جان كاستيكس، أن توافق الحكومة على إلغاء حظر التجول المفروض على الجماهير التي كان مفترضاً أن تحضر المباراة.





وسيتحدد طرفي النهائي يومي الأربعاء والخميس، حيث سيقام نصف النهائي الأول يوم الأربعاء بين باريس سان جيرمان ومونبلييه، والثاني في اليوم التالي بين موناكو وروميلي فاليري (الدرجة الرابعة)، مفاجأة البطولة حتى الآن.





وأكد نفس المصدر أن الاتحاد، الذي لم يؤكد رسمياً حتى الآن إقامة النهائي دون جماهير، يبذل مساعي كبيرة من أجل إقامة المباراة الودية بين فرنسا وبلغاريا، استعداداً لبطولة الأمم الأوروبية (يورو 2020) الشهر المقبل، في 8 يونيو (حزيران) المقبل بحضور الجماهير أيضاً.



