مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

كشف إسلام الريس، أحد أفراد عائلة الريس، تفاصيل إجبار عائلته على تسليم الكفن لعائلة المرغني بعد ترويعهم وتهديدهم بالسلاح وسط حشد كبير من الناس والتجمهر عليهم.





وقال "الريس"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إن هناك مشكلة منذ 3 شهور بين العائلتين، وبعض الوسطاء تدخلوا لإتمام الصلح، معقبًا: "روحت انا وعمي وصديق والدي لإتمام الصلح، وفوجئت ببلد كاملة بتتهجم علينا، وكمية من السلاح عمري ما شفتها، إلا في التلفزيون"





وتابع أن الطرف الآخر أجبره وعائلته على حمل الكفن، وتم سبه بكم كبير من الألفاظ الخارجة، معقبًا: "والدي قال لي عشان خاطري، اعمل اللي هما عايزنه، عشان نمشي من هنا"





وأشار إلى أن الواقعة مصورة بالصوت والصورة من خلال الطرف الآخر، الذي قام بأعداد بث مباشر خلال الواقعة، متابعًا: "الطرف الآخر طلب مني، ومن والدي أن أطلب العفو بشكل مهين".





وأشار إلى أن سبب المشاجرة أن يمتلك مركبًا سياحيًا، ومن قام بالتشاجر معه رفض إغلاق المركب في التوقيت الرسمي الذي حددته الدولة، في اطار تطبيق الاجراءات الاحترازية، وهذه الواقعة مصورة، وتم إعداد بلاغ في النيابة العامة بالواقعة.





تفاصيل الواقعة

هذا، و أثار فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جدلًا واسعًا بين النشطاء، يوثق لحظة الصلح بين عائلتي، "المرغني – الريس" في منطقة عين شمس.





كانت البداية عندما وصلت عائلة الريس إلى المكان المتفق عليه للصلح الودي فوجئوا بوجود أشخاص كثيرون بحوزتهم أسلحة "بنادق آلية" و"طبنجات" وقاموا بتسليمهم كفن بالإكراه حتى يقدومه لهم.





ورضت عائلة الريس تسليم الكفن لعائلة المرغني بعد ترويعهم وتهديدهم بالسلاح وسط حشد كبير من الناس والتجمهر عليهم وإجبارهم علي فعل شئ دون موافقتهم والمساس بحريتهم.





وكشف شاهد عيان من أهالي منطقة عين شمس يدعي مصطفي معتصم، كواليس ما جري تلك الليلة حيث قال إن أمس الأحد قام صاحب معرض سيارات يدعي خالد السمان بالتوسط بين العائلتين لحل الخلافات السابقة بينهم.





فقام بدعوة عائلة الريس علي حفل سحور نظمته عائلة المرغني داخل صوان كبير بعين شمس وبحضور بعض من رجال الأمن.





وأضاف الشاهد أن عائلة الريس والتي حضر منها إسلام الريس ووالده عاطف الريس وعمه محسن الريس فوجئوا بوجود أشخاص مسلحون بـ 12 بندقية آلية وعدد من الطبنجات بوجود ثلاث من عائلة المرغني وهم "إبراهيم وعز وتامر المرغني، جالسون علي كراسي وأجبروهم علي تقديم الكفن ولم يكتفوا بذلك بل قاموا بسبهم بأبشع الألفاظ قائلين لهم "مفيش حاكم هيحلك مني" على حسب تعبيره واعتدوا عليهم بالضرب.





وتعود بداية المشكلة من شهرين ماضيين عندما كان بعض من أبناء عائلة المرغني تسهر داخل باخرة يمتلكها إسلام الريس تقع في منطقة الجيزة ونشبت مشاداة كلامية بين واحد من أبناء المرغني وإسلام الريس، صاحب الباخرة، بعدما طلب الأول أغنية لم يوافق عليها الأخير.





وقد دفع هذا نجل المرغني لتكسير الباخرة وتم عمل محضر بالواقعة وقامت الشرطة بالقبض علي جميع المشاركين في المشاجرة.



