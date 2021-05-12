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مميزات جديدة لمتحدي الإعاقة على خطوط الهاتف المحمول.. اعرفها (فيديو)

الأربعاء 12/مايو/2021 - 05:00 ص
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
أمنية فوزي
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كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن تفاصيل مبادرة بيع خطوط جديدة للهاتف المحمول لمتحدي الإعاقة بخصم 50% على الباقة الشهرية.

وقال "إبراهيم"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إن الجهاز وضع استراتيجية كاملة لخدمة المواطنين، لافتًا إلى أن هذا الخط متاح بكافة شبكات الاتصالات بداية من عيد الفطر، ويعتبر عيدية لهذه الفئة.

وأوضح رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن شراء الخط لا يحتاج إلا بطاقة الرقم القومي وبطاقة الخدمات المتكاملة، مشيرًا إلى أن الخط بخصم 50% على الباقة الشهرية، ويحصل المواطن عليه في نفس اليوم، وتجدد الباقة الشهرية بالخصم، متابعًا: "من لديه خط يستطيع الحصول على خط إضافي".

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