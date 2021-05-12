"استحموا بماء بارد".. استشاري يقدم روشتة لرفع أداء الجهاز المناعي (فيديو)

قال الدكتور محمود الأنصاري، استشاري المناعة والكائنات الدقيقة، إن الأشخاص الذين ينامون لعدد ساعات ثابتة وفي مواعيد معينة مناعاتهم أفضل من الذين لا يلتزمون بساعات نوم ثابتة.



وأشار "الأنصاري"، خلال لقاء خاص ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الثلاثاء، إلى أن الاستحمام بماء بارد في بداية اليوم أفضل لجهاز المناعة، ولصحة الشعر، والجلد، والعظام، منوها بأن أداء الجهاز المناعي للإنسان خلال فصل الربيع لا يعمل بكفاءة مقارنة بباقي فصول السنة بسبب طبيعة الجو.



وأوضح الدكتور محمود الأنصاري، استشاري المناعة والكائنات الدقيقة، أن الجهاز المناعي يعود للعمل بشكل جيد بعد شهر يونيو، ولهذا يجب خلال هذه الفترة تناول طعام صحي، والحصول على قسط كافي من النوم، والاستحمام بماء بارد في الصباح.

