Advertisements

بدرجات الحرارة.. بيان من الأرصاد بشأن طقس آخر يوم رمضان

الأربعاء 12/مايو/2021 - 01:42 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
Advertisements
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء "وقفة عيد الفطر" الموافق 12 مايو 2021، 30 رمضان، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية.
- طقس حار على شمال الصعيد.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
- فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة (40%) تقريبًا.
بدرجات الحرارة.. بيان من الأرصاد بشأن طقس آخر يوم رمضان
بدرجات الحرارة.. بيان من الأرصاد بشأن طقس آخر يوم رمضان

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فرص أمطار خفيفة طقس اليوم درجة الحرارة درجات الحرارة بوابة الفجر الفجر الطقس

أخبار تهمك

الأهلى يتلقى أنباء سعيدة قبل مواجهة صن داونز بدوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

بدر بانون يتدخل لحسم أولى صفقات الأهلي الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. النائب العام يغلق البريد الإلكتروني الخاص بتحقيقات الفيرمونت

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

منذ يوم

الزمالك يحسم مصير فرجاني ساسي

منذ ساعة

أول تعليق من كومان بعد تعادل برشلونة

منذ ساعة و 19 دقيقة

رسالة من "السيسي".. ماذا طرأ على ملف سد النهضة؟

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. كيف تضامن فخر العرب "محمد صلاح" مع فلسطين؟

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل في الأهلي قبل السوبر الافريقي

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على المرشحين لخلافة أروابارينا لقيادة تدريب بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

منذ يوم

شاهد.. لحظة إطلاق موجة كبيرة من الصواريخ من قطاع غزة تجاه تل أبيب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تحرك رسمي من شيكابالا بعد واقعة القمة

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يفاوض سفاح الشباك لضمه في الصيف

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس غدًا الثلاثاء

بدرجات الحرارة.. بيان عاجل من الأرصاد حول طقس 8 رمضان

استمرار الرياح والأمطار.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الخميس

أمطار رعدية على هذه المناطق.. تحذير من الأرصاد بشأن طقس 10 رمضان

بيان مهم من الأرصاد حول طقس اليوم الخميس

الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. رياح وأمطار رعدية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:35 ص

أول تعليق من كومان بعد تعادل برشلونة

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

12:10 ص

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

01:46 ص

شاهد.. كيف تضامن فخر العرب "محمد صلاح" مع فلسطين؟

09:17 م

شاهد.. لحظة إطلاق موجة كبيرة من الصواريخ من قطاع غزة تجاه تل أبيب

09:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق