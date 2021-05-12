بدرجات الحرارة.. بيان من الأرصاد بشأن طقس آخر يوم رمضان

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء "وقفة عيد الفطر" الموافق 12 مايو 2021، 30 رمضان، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:



