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نجوى فؤاد تروي تفاصيل "خناقتها" مع تحية كاريوكا بسبب محرم فؤاد (فيديو)

الأربعاء 12/مايو/2021 - 02:14 ص
بوابة الفجر
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قالت الفنانة والراقصة المعتزلة نجوى فؤاد، إن تحية كاريوكا أول من جعلت الاحترام للراقصة في الوطن العربي وليس المصري فقط وكانت الأسر المصرية تقدرها وتحظى باحترام كبير بين الجماهير.

وتابعت نجوى فؤاد خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هناك من أوقع بيننا وقال لها إنني تزوجت محرم فؤاد زوجها فجاءت لي في أستوديو الأهرام عشان تضربني وتفهمت الموقف والعاملين أقنعوها بحقيقة الأمر وأنتهي الموقف وركبت عربيتها مشيت.

وتابعت نجوى فؤاد، سهير زكي وفيفي عبده كانوا منافسين لي، وأنتجت مكتبة نجوى فوائد الاستعراضية إخراج فتحي عبد الستار واستعنت بسهير زكي في استعراضين وكان أدائها عالي جدا، مضيفة مفيش حد شبهي.

نجوى فؤاد، راقصة شرقية وممثلة مصرية، ولدت في محافظة الإسكندرية لأب مصري وأم فلسطينية، بدأت حياتها الفنية كراقصة ثم اتجهت للتمثيل بعد اعتزالها الرقص في عام 1997، قدمت العديد من الأعمال السينمائية والمسلسلات التلفزيونية.
نالت الفنانة الاستعراضية نجوى فؤاد شهرة كبيرة جدًا في مجال الرقص الشرقي، وتعد من أبرز راقصات مصر، وشاركت في أفلام سينمائية كثيرة مع كبار النجوم والمخرجين كما أنتجت عددًا من الأفلام السينمائية التي قامت ببطولتها منها "ألف بوسة وبوسة" ،"حد السيف"، وقدمت العديد من الرقص الاستعراضي منها "قمر 14" من ألحان محمد عبد الوهاب. 

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