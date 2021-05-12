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حملات ليلية لمطاردة مخالفي قرارات الغلق في الدقهلية (صور)

الأربعاء 12/مايو/2021 - 04:53 ص
جانب من الحملات
جانب من الحملات
محمد كشك
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استمرت جهود لجان المرور بالوحدات المحلية بنطاق المحافظة للتأكد من التزام المحلات والمقاهي و"الكافتيريات" بقرار الغلق المشار إليه بداية من التاسعة مساءً وحتى السادسة صباحا وذلك لمدة أسبوعين حيث تتم متابعة تنفيذه منذ يوم الخميس الماضي وذلك حرصا علي سلامة وصحة وحياة المواطنين.

هذا وأوضحت تقارير المرور بنطاق عدد من الوحدات المحلية بالمحافظة أنه تم مصادرة عدد من الشيش والكراسي بالمقاهي الغير ملتزمة وتحرير محاضر لبعض المحلات المخالفة لقرار الغلق في الموعد المقرر إضافة لتحرير محاضر لعدد من المواطنين الغير ملتزمين بارتداء الكمامة في المواصلات العامة والميكروباص.

هذا، وتباشر لجان الوحدات المحلية أعمالها يوميا منذ بدء تنفيذ القرار، حيث تابع أيمن مختار محافظ الدقهلية، الجهود التي بذلتها لجان الأحياء والمدن والمراكز وذلك في كل من نطاق الوحدات المحلية بمراكز ومدن أجا وميت سلسيل والمنزلة والجمالية وتمي الأمديد والمطرية ودكرنس، وأحياء شرق وغرب المنصورة.

وأوضح جميع رؤساء الوحدات المحلية أن أعمال اللجان مستمرة يوميا للتأكد من الالتزام بمواعيد الغلق المحددة وإتخاذ الإجراء القانونية تجاه المخالفين.

وشدد "مختار" على ضرورة التزام كافة المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالمواعيد المحدده لفتح وغلق المحال التجارية حتي لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين، مضيفا أن تطبيق القرار وتنفيذه يساعد على تحقيق الانضباط بالشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات ومنع التكدس المرورى في بعض المناطق بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وتطبيقا للقرار الوزاري بشأن مواعيد فتح وغلق المحلات بالمحافظات.
حملات ليلية لمطاردة مخالفي قرارات الغلق في الدقهلية (صور)
حملات ليلية لمطاردة مخالفي قرارات الغلق في الدقهلية (صور)
حملات ليلية لمطاردة مخالفي قرارات الغلق في الدقهلية (صور)
حملات ليلية لمطاردة مخالفي قرارات الغلق في الدقهلية (صور)
حملات ليلية لمطاردة مخالفي قرارات الغلق في الدقهلية (صور)
حملات ليلية لمطاردة مخالفي قرارات الغلق في الدقهلية (صور)
حملات ليلية لمطاردة مخالفي قرارات الغلق في الدقهلية (صور)
حملات ليلية لمطاردة مخالفي قرارات الغلق في الدقهلية (صور)
حملات ليلية لمطاردة مخالفي قرارات الغلق في الدقهلية (صور)
حملات ليلية لمطاردة مخالفي قرارات الغلق في الدقهلية (صور)
حملات ليلية لمطاردة مخالفي قرارات الغلق في الدقهلية (صور)
حملات ليلية لمطاردة مخالفي قرارات الغلق في الدقهلية (صور)
حملات ليلية لمطاردة مخالفي قرارات الغلق في الدقهلية (صور)
حملات ليلية لمطاردة مخالفي قرارات الغلق في الدقهلية (صور)

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مواعيد الغلق قرارات الغلق بوابة الفجر الفجر

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