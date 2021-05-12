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خبير: إثيوبيا تسعى للهيمنة على النيل من خلال سد النهضة (فيديو)

الأربعاء 12/مايو/2021 - 07:51 ص
سد النهضة ـ أرشيفية
سد النهضة ـ أرشيفية
كساب أحمد
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قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ المواد المائية، إن إثيوبيا أصدرت عدة تصريحات أصرت خلالها على الملء الثاني، دون التوافق مع مصر، لافتَا إلى أن هذه التصريحات غير مسؤولة، وتدل على أن أديس أبابا لا تعي حجم المخاطر التي قد تتعرض لها المنطقة بسبب هذا الأسلوب.

وتابع "شراقي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الملء الثاني بدون اتفاق ملزم، يعني أن أديس أبابا ستفرض الهيمنة على النيل الأزرق، وبالتالي سيصعب التعامل مع إثيوبيا في سد النهضة، أو أي سدود اخرى جديدة، وقد يؤدي هذا الأمر إلى قيام دول المنابع الأخرى بأخذ المنهج الإثيوبي في بناء سد النهضة.

وأضاف: "أزمة سد النهضة نقطة فارقة بالنسبة لمصر، خاصة أن هذه الأزمة إذا لم تحل ستؤدي إلى بناء العديد من السدود سواء في إثيوبيا أو دول حوض نهر النيل".

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سد النهضة بوابة الفجر الفجر إثيوبيا

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