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موعد ذروة الإصابات بكورونا.. وتحذير من التكييف والمراوح (فيديو)

الأربعاء 12/مايو/2021 - 08:02 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن هناك زيادة كبيرة في أعداد فيروس كورونا خلال هذه الفترة.

وكشف "الحداد"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، عن أسباب زيادة إصابات فيروس كورونا، قائلًا إنه أصبح هناك فتور ولا مبالاة تجاه الالتزام بالكمامة مما أدى إلى زيادة الإصابات.

وأضاف أن موسم شهري إبريل ومايو شهرين نشاط الفيروسات وتغيير الفصو مما أدى إلى زيادة الإصابات، بالإضافة إلى التزاحم بشهر رمضان أدى إى زيادة الإصابات أيضًا، متابعًا: "سندخل مرحلة ذروة الإصابات بكورونا بعد شهر رمضان".

وأوضح استشاري الحساسية والمناعة، أن التكييفات المركزية مثل التكييفات في المولات تنقل عدوى كورونا، مضيفًا أن التكييفات المنزلية والمروحة فرصة كبيرة لنشر رذاذ المصاب داخل المنزل.

وحذر مرضى الحساسية أيضًا من التكييفات، مؤكدًا أنها سبب من أسباب نشاط الحساسية، متابعًا: "نحن في مرحلة ذروة شديدة من كورونا".

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