عاجل.. أول تحرك رسمي من شيكابالا بعد واقعة القمة

قرر محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب وقائد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك التحرك قضائيا ضد مجموعة من الأشخاص الذين قاموا بالاسائة إلى شخصه ولونه.





وكتب شيكابالا على صفحاته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة : جماهير الزمالك دائما ما كانت الملهم والسند، وبناءا علي دعوة ورغبة الجماهير العظيمة، سأتحرك قضائيا ضد كل المتجاوزين، سئمنا وطفح الكيل.





واضاف : وهذا التحرك ليس من أجلي فقط، من أجل حماية كل أصحاب البشرة السمراء من لاعبين ومدربين، وحتي يتم التصدي لهذه الظاهرة العنصرية.





وقد تعرض محمود عبد الرازق شيكابالا إلى عقوبة من الاتحاد المصري لكرة القدم بالايقاف مباراتين، بالإضافة إلى تغريمه ٥٠ ألف جنيه بداعي سوء السلوك.



