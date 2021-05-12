خبير: 10 مليارات دولار خسائر مصر من الملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ المواد المائية، إن كمية المياه التي ستخزن في سد النهضة هذا العام، من المتوقع أن تصل لـ13.5 مليار متر مكعب، إضافة إلى تخزين 5 مليارات العام الماضي، أي أن السد سيخزن 18.5 مليار متر مكعب، متابعًا: "هذه الكمية كان من المفترض أن تكون في بحيرة ناصر بعد انتهاء موسم الأمطار المقبل".





وتابع "شراقي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن هذه الكمية من المياه تكفي لزراعة 3 ملايين فدان أرز بعائد يقدر بـ10 مليارات دولار، معقبًا: "إثيوبيا تدعي بأن التخزين ليس له أي أضرار على مصر والسودان، ولكنها بتستخف بعقول الآخرين".



