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خبير: 10 مليارات دولار خسائر مصر من الملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

الأربعاء 12/مايو/2021 - 05:39 ص
سد النهضة
سد النهضة
كساب أحمد
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قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ المواد المائية، إن كمية المياه التي ستخزن في سد النهضة هذا العام، من المتوقع أن تصل لـ13.5 مليار متر مكعب، إضافة إلى تخزين 5 مليارات العام الماضي، أي أن السد سيخزن 18.5 مليار متر مكعب، متابعًا: "هذه الكمية كان من المفترض أن تكون في بحيرة ناصر بعد انتهاء موسم الأمطار المقبل".

وتابع "شراقي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن هذه الكمية من المياه تكفي لزراعة 3 ملايين فدان أرز بعائد يقدر بـ10 مليارات دولار، معقبًا: "إثيوبيا تدعي بأن التخزين ليس له أي أضرار على مصر والسودان، ولكنها بتستخف بعقول الآخرين".

وأشار أستاذ المواد المائية، إلى أن مصر حددت زراعات الأرز لتوفير المياه، وعملت على تبطين الترع بتكلفة تقدر بـ18 مليار جنيه لتوفير بعض المياه، ليس هذا فحسب، بل انفقت 100 مليار جنيه لمعالجة مياه الصرف، ورغم كل ذلك ترى إثيوبيا إن الملء الثاني لا يؤثر على مصر والسودان".

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