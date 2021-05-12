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أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة: قد يحرك القشرة الأرضية (فيديو)
الأربعاء 12/مايو/2021 - 07:30 ص
كساب أحمد
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قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، إن سد النهضة يُعد حملًا على المنطقة، خاصة أن طبيعة الأرض مليئة بالتشققات، والفوالق، لافتًا إلى أن الملء الثاني لسد النهضة قد يؤدي إلى تحركات في القشرة الأرضي، وحدوث زلازل.
وتابع "شراقي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن ملء سد النهضة سيؤدي إلى تحلل الأشجار الموجودة في مكان السد، ما يزيد البكتريا والفطريات، بالإضافة إلى حجز الطمي بالنسبة للسودان، وهذا سيؤثر سلبًا على الزراعة في الخرطوم.
وأضاف أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية: "السودان يعتمد على الزراعة العضوية من خلال الطمي، وبالتالي ستنتقل السودان من الزراعة العضوية إلى الزراعة التي تعتمد على الأسمدة والكيماويات، بعد حجز الطمي بسبب السد".
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