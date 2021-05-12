أستاذ أوبئة يُحذر من تناول أدوية السيولة مع لقاح كورونا دون استشارة الطبيب

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم أنتشار الأوبئة، إن أدوية السيولة الخاصة بإذابة الجلطات لابد أن تتناول من خلال طبيب، لأن الإسراف في تناولها قد يؤدي إلى آثار جانبية كبيرة، خاصة مع تناول لقاح كورونا.





وتابع "عنان"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "ألحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الجلطات لها مقدمات، وفي حال الشعور بأي مشاكل صحية علينا الذهاب بشكل فوري للطبيب لوصف العلاج المناسب، وليس الحصول على أدوية السيولة بشكل تلقائي.



