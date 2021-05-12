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نائب محافظ سوهاج يناقش مقترحات تنفيذ "حياة كريمة"
الأربعاء 12/مايو/2021 - 04:58 ص
سوهاج - أيمن الجرادي
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عقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اجتماعا مع أعضاء الغرفة المركزية لمتابعة شكاوى ومقترحات المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".
جاء ذلك بحضور ممثل البرنامج الرئاسي لمؤسسة " حياة كريمة"، والدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين، وأعضاء وحدة "حياة كريمة"، ومنسق مبادرة "صوتك مسموع" بديوان عام المحافظة.
وأكد نائب المحافظ أن الاجتماع يأتي في إطار اهتمام المحافظة بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري، والمتابعة المستمرة من الغرفة المركزية بالمحافظة لاستقبال الشكاوى والمقترحات حول المشروع، والتي تأتي كثمرة جهود التعاون بين كافة الجهات المختصة وكمبادرة رائدة لمحافظة سوهاج؛ لإشعار المواطن بمدى اهتمام القيادة السياسية والدولة بتحقيق التنمية المستدامة، ووضع كافة مقترحاته واحتياجاته في محل الاعتبار.
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