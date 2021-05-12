نائب محافظ سوهاج يناقش مقترحات تنفيذ "حياة كريمة"

عقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اجتماعا مع أعضاء الغرفة المركزية لمتابعة شكاوى ومقترحات المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

جاء ذلك بحضور ممثل البرنامج الرئاسي لمؤسسة " حياة كريمة"، والدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين، وأعضاء وحدة "حياة كريمة"، ومنسق مبادرة "صوتك مسموع" بديوان عام المحافظة.



