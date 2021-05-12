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صالح جمعة على أعتاب الزمالك

الأربعاء 12/مايو/2021 - 01:45 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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دخل صالح جمعة نجم سيراميكا كليوباترا دائرة اهتمامات الزمالك من أجل الحصول على خدماته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويقود عبد الله جمعة نجم الزمالك مفاوضات ضم صالح للزمالك، حيث يرغب بشدة في انضمام شقيقه إلى صفوف الفارس الأبيض في الموسم الجديد وتواصل مع أكثر من مسئول في القلعة البيضاء من أجل تلك الخطوة.

ورحب صالح جمعة بشدة بخطوة ارتداء قميص الزمالك خصوصًا بعد انتهاء علاقته مع الأهلي في الفترة الماضية بعد فسخ تعاقده معه بالتراضي.

وستقوم إدارة الزمالك بعرض صفقة صالح جمعة على الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق من أجل حسم مصير اللاعب.

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