موعد مباراة تشيلسي وارسنال فى الدوري الإنجليزي الممتاز

يواجه نادي تشيلسي نظيره فريق ارسنال ضن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة التاسعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ستنافورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.





ويحتل فريق تشيلسي المركز الرابع فى جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يأتي نظيره نادي ارسنال فى المركز التاسع.



