نجوى فؤاد تكشف حقيقة خلافها مع يسرا





قالت الفنانة والراقصة المعتزلة نجوى فؤاد، إن تقدر الفنانة يسرا ولا يوجد بينهما أي مشاكل كما يشاع في وسائل الإعلام المختلفة.





وتابعت نجوى فؤاد خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "يسرا أختي .. كنت بأنتج فيلم ألف بوسة وبوسة وبدور على وجه جديد، وتم ترشيحها من قبل بديع سربيه ووافقت عليه المخرج محمد عبد العزيز، مشيرة أنها تمتلك موهبة كبيرة وكنت على تواصل معها بشكل دائم للاطمئنان على صحتها عق إصابتها بفيروس كورونا المستجد لكن هي أنشغلت عني لكن بعذرها.





وتابعت نجوى فؤاد، إنها لم تفكر في الانتحار أبدا، ولا يوجد ما يستدعي ذلك في حياتها، "معنديش استعداد أخرج عن دين ربنا، لأن المنتحر دا يبقى كافر"، موضحة أنها تشعر بالوحدة حاليا في حياتها.





نجوى فؤاد، راقصة شرقية وممثلة مصرية، ولدت في محافظة الإسكندرية لأب مصري وأم فلسطينية، بدأت حياتها الفنية كراقصة ثم اتجهت للتمثيل بعد اعتزالها الرقص في عام 1997، قدمت العديد من الأعمال السينمائية والمسلسلات التلفزيونية.





وى فؤاد شهرة كبيرة جدًا في مجال الرقص الشرقي، وتعد من أبرز راقصات مصر، وشاركت في أفلام سينمائية كثيرة مع كبار النجوم والمخرجين كما أنتجت عددًا من الأفلام السينمائية التي قامت ببطولتها منها "ألف بوسة وبوسة" ،"حد السيف"، وقدمت العديد من الرقص الاستعراضي منها "قمر 14" من ألحان محمد عبد الوهاب.