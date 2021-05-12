نجوى فؤاد: هذه راقصة مصر الأولى (فيديو)









قالت الفنانة نجوى فؤاد، إنها لم تفكر في الانتحار أبدا، ولا يوجد ما يستدعي ذلك في حياتها، "معنديش استعداد أخرج عن دين ربنا، لأن المنتحر دا يبقى كافر"، موضحة أنها تشعر بالوحدة حاليا في حياتها.





وأضافت نجوى فؤاد خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، عند سؤالها عن راقصة مصر الأولى، أنها وسهير زكي وفيفي عبده كل واحدة منهن كانت الراقصة الأولى، فـ"الفصل مفيهوش طالبة واحدة، بالعكس الفصل يستوعب الجميع، وكل واحد وشطارته بقى".





وعن أقصر زواج في حياتها، قالت نجوى فؤاد، إنه كان من أحمد رمزي وكان على الورق فقط، وبعد زواجها مباشرة سافرت أمريكا للمشاركة في افتتاح أحد المطارات، وطلبت إذنه ووافق فورا، وحينما عادت من رحلتها كان "رمزي" قد عاد لزوجته وأم ابنته "باكينام"، وأن زواجها لم يكن "عن حب"، وكان خلالها يقومان بتصوير فيلم "الجواز في خطر"، إخراج سعيد كرامة، في ستوديو ناصبيان، وحينما عدت من سفرية أمريكا أخبرها أحمد رمزي بعودته لوالدة ابنته، وهو ما جعلها تطلب الطلاق منه، واستمرت العلاقة بينهما حتى قبل وفاته بـ4 أيام.





نجوى فؤاد، راقصة شرقية وممثلة مصرية، ولدت في محافظة الإسكندرية لأب مصري وأم فلسطينية، بدأت حياتها الفنية كراقصة ثم اتجهت للتمثيل بعد اعتزالها الرقص في عام 1997، قدمت العديد من الأعمال السينمائية والمسلسلات التلفزيونية.



