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نجوى فؤاد: تزوجت من هذا الفنان 17 يوما فقط

الأربعاء 12/مايو/2021 - 02:17 ص
بوابة الفجر
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وصفت الفنانة نجوى فؤاد، الفنان الراحل أحمد رمزي بالإنسان الجميل والرائع، والرجل الحقيقي والزميل والصديق والأخ، موضحة أنهما تزوجا لمدة 17 يوما فقط، بعد انفصالهما عن أزواجهما.

وأضافت نجوى فؤاد خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن زواجها من أحمد رمزي كان على الورق في بداية الأمر، وبعد زواجها مباشرة سافرت أمريكا للمشاركة في افتتاح أحد المطارات، وطلبت إذنه ووافق فورا، وحينما عادت من رحلتها كان "رمزي" قد عاد لزوجته وأم ابنته "باكينام".

وتابعت: أن زواجها لم يكن "عن حب"، وكان خلالها يقومان بتصوير فيلم "الجواز في خطر"، إخراج سعيد كرامة، في ستوديو ناصبيان، وحينما عدت من سفرية أمريكا أخبرها أحمد رمزي بعودته لوالدة ابنته، وهو ما جعلها تطلب الطلاق منه، واستمرت العلاقة بينهما حتى قبل وفاته بـ4 أيام.

نجوى فؤاد، راقصة شرقية وممثلة مصرية، ولدت في محافظة الإسكندرية لأب مصري وأم فلسطينية، بدأت حياتها الفنية كراقصة ثم اتجهت للتمثيل بعد اعتزالها الرقص في عام 1997، قدمت العديد من الأعمال السينمائية والمسلسلات التلفزيونية.

نالت الفنانة الاستعراضية نجوى فؤاد شهرة كبيرة جدًا في مجال الرقص الشرقي، وتعد من أبرز راقصات مصر، وشاركت في أفلام سينمائية كثيرة مع كبار النجوم والمخرجين كما أنتجت عددًا من الأفلام السينمائية التي قامت ببطولتها منها "ألف بوسة وبوسة" ،"حد السيف"، وقدمت العديد من الرقص الاستعراضي منها "قمر 14" من ألحان محمد عبد الوهاب.

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