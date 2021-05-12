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شاهد.. مسلسل "نسل الأغراب" | ملخص الحلقة 29

الأربعاء 12/مايو/2021 - 03:23 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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بدأت أحداث الحلقة  التاسعة والعشرين من مسلسل " نسل الاغراب "، بمفاجآت وأحداث كثيرة وإليكم أبرز أحداث الحلقة التاسعة والعشرين  من " نسل الاغراب "


علي يعترف بحبه لـ"عزيزة" 

انتهت الأحداث باعتراف "علي" لـ"رغدة" بأنه لن يقدر على حبها مهما فعلت؛ لأن والدتها كانت حب عمره.

"عساف" يعترف بقتله لـ"سليم" 

اخبار"عساف"لـ"جليلة" بأنه تزوجها لكي يكسر"غفران"، ثم يُطلقها بعدما أخبرها أنه قتل ابنها "سليم".

"جليلة" تقسم على الثأر لإبنها 

يطلب"علي" من "جليلة" أن تذهب معه للاعتراف على "عساف"، فترفض وتقسم على الثأر لإبنها. 

"عساف" يقتل أخيه"نميري" 

يُعاتب "عساف" أخيه "نميري" على وقوفه مع "غفران"، ثم يقوم بقتله، ويأمر بعدم دفنه.

"غفران" يثأر لابنه

يطلب" حمزة" من "غفران" أن يسامحه، فيأخذه فى حضنه، ويضغط على رقبته ليقتله، وبعدها يأمر بإرسال جثته على نفس الجمل الذى أرسل عليه جثة ابنه.



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