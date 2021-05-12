تشكيل تشيلسي المتوقع أمام آرسنال فى الدوري الإنجليزي الممتاز

يلتقي نادي تشيلسي نظيره فريق ارسنال ضن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة التاسعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ستنافورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.





وجاءت تشكيلة تشيلسي المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: ميندي.

خط الدفاع: أزبليكويتا، كريستينسن، سيلفا، جيمس.

خط الوسط: كانتي، جورجينهو، مونت.

خط الهجوم: تيمو فيرنر، حكيمي، كاي هافيترز.



