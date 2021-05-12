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شاهد.. مسلسل "الاختيار 2" | ملخص الحلقة 29

الأربعاء 12/مايو/2021 - 03:26 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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بدأت أحداث الحلقة  التاسعة والعشرين من مسلسل " الاختيار2  "، بمفاجآت وأحداث كثيرة وإليكم أبرز أحداث الحلقة التاسعة والعشرين  من " الاختيار 2 "

حزن شقيق زكريا يونس على عمر القاضي

ظهر حزن علي صديق عمر القاضي عقب استشهاده و اكتشف أنه كان يتكفل بثلاث أيتام.

ظهور أحمد حلمي

ظهر أحمد حلمي في حلقة اليوم وجسد دور أب لطفلة استشهدت في انفجار عبوة ناسفة.

التخطيط لانفجار في استاد القاهرة

خطط عناصر إرهابية لانفجار في ستاد القاهرة الدولي أثناء افتتاح كأس الأمم الإفريقية عام 2019.

ظهور أحمد عز وأشرف زكي

ظهر أحمد عز وأشرف زكي في الحلقة حيث جسدا دور رجال المخابرات المصرية اللذان تعاونا مع رجال الأمن الوطني لاخماد عملية انفجار في ستاد القاهرة.

اخماد انفجار ستاد القاهرة الدولي.

أخمد رجال الأمن الوطني بالتعاون مع جهاز المخابرات عملية الانفجار من خلال القبض على المتعاونين في هذه العملية.


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