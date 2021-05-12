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أمير الكويت يهنئ السيسي بعيد الفطر

الأربعاء 12/مايو/2021 - 03:03 ص
أمير الكويت والرئيس السيسي
أمير الكويت والرئيس السيسي
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تلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت للتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك معربًا عن خالص تمنياته بالتقدم والازدهار لمصر حكومة وشعبًا.

‎ومن جانبه أعرب الرئيس للعاهل الكويتي عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة بمناسبة عيد الفطر المبارك متمنيًا للشقيقة الكويت حكومة وشعبًا كل سلام وامن واستقرا.

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