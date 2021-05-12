أمير الكويت يهنئ السيسي بعيد الفطر

تلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت للتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك معربًا عن خالص تمنياته بالتقدم والازدهار لمصر حكومة وشعبًا.



