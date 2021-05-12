Advertisements

شاهد.. مسلسل "ملوك الجدعنة" | ملخص الحلقة 29

الأربعاء 12/مايو/2021 - 03:30 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements
بدأت أحداث الحلقة  التاسعة والعشرين من مسلسل " ملوك الجدعنة "، بمفاجآت وأحداث كثيرة وإليكم أبرز أحداث الحلقة التاسعة والعشرين  من " ملوك الجدعنة "

مجدي يقرر الانتقام 
 ذهب "مجدي" الى "سفينة" ليطب منه أن يعمل معه ضد "سريه" وطلب منه قتل الأخير، بالاتفاق مع العتال

سرية يختبر فاتن
طلب "سرية" من أحد رجاله التواصل مع رقم "فاتن حرفوش" ويطلب منها أن تتحدث معه فيديو عبر المحمول ولكن الأخيرة لم توافق وأغلقت الهاتف.

طرد شقيقة فاتن
قام زوج شقيقة "فاتن" بخيانتها مع نساء أخري، وقام بطردها خارج المنزل بعدما قام بنقل ملكية المحل والمنزل اليه.

الايقاع بين سرية وسليم
أوقع "مجدي" بين "سليم" و "سرية" حيث كشف لـ "سليم" بأنه ابنته على علاقة عاطفية مع "سرية" وهي في منزله وطلب منه العودة لمصر.

علاقة مجدي وبسنت
واتضح أن "مجدي" هو وراء زواج "بسنت" من "سعيد" شقيق "سريه" ليعلم منها كل تحركات الأخير ليوقع به.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ياسر عبدالرحمن ملوك الجدعنة ملوك الجدعنه مصطفى شعبان ملوك الجدعنة يوسف شعبان ملوك الجدعنة ياسر عبد الرحمن ملوك الجدعنة ويكيبيديا ملوك الجدعنة نانسى عجرم حالات واتس ملوك الجدعنة نانسى عجرم ملوك الجدعنة موعد ملوك الجدعنة مسلسل ملوك الجدعنة كامل ملوك الجدعنة على mbc مصر في رمضان 2021 ملوك الجدعنة حلقة 1 ملوك الجدعنة حالات واتس ملوك الجدعنة برومو ملوك الجدعنة الحلقة 1 ملوك الجدعنة اعلان اغنية ملوك الجدعنة حمادة هلال

أخبار تهمك

عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع إصابات كورونا اليومية و61 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

رسالة من "السيسي".. ماذا طرأ على ملف سد النهضة؟

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

منذ يوم

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

منذ أقل من ساعتين

صالح جمعة على أعتاب الزمالك

منذ ساعتين و 10 دقيقة

تعرف على المرشحين لخلافة أروابارينا لقيادة تدريب بيراميدز

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. كيف تضامن فخر العرب "محمد صلاح" مع فلسطين؟

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. لحظة إطلاق موجة كبيرة من الصواريخ من قطاع غزة تجاه تل أبيب

منذ حوالي 7 ساعات

استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن سبب وفاة بعض حالات كورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل في الأهلي قبل السوبر الافريقي

منذ حوالي 17 ساعة

أول تعليق من كومان بعد تعادل برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يفاوض سفاح الشباك لضمه في الصيف

منذ حوالي 7 ساعات

بدر بانون يتدخل لحسم أولى صفقات الأهلي الصيفية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

منذ يوم

موضوعات متعلقة

شاهد.. ملخص الحلقة الحادية عشر مسلسل "ملوك الجدعنة"

مسلسلات رمضان 2021 | ملخص واحداث الحلقة 14 من مسلسل ملوك الجدعنة.. "زاهي العتال" يخطف "نجلاء" وهروب "عطية" من المستشفى

مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 15.. ملخص واحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل ملوك الجدعنة.. "سرية" يتصدم في صديقه "سفينة" بسبب "فاتن"

مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 19 (ملوك الجدعنة 19) | تابع ملخص وتفاصيل الحلقة التاسعة عشر من مسلسل ملوك الجدعنة.. "سرية وسفينة" ينتقمان من "عنتر" | مسلسلات رمضان 2021

شاهد.. مسلسل "ملوك الجدعنة" | ملخص الحلقة العشرون

شاهد..مسلسل ملوك الجدعنة | ملخص الحلقة الـ 23

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:18 ص

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع إصابات كورونا اليومية و61 حالة وفاة

02:06 ص

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

12:10 ص

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

01:46 ص

قرار عاجل في الأهلي قبل السوبر الافريقي

10:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق