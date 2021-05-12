شاهد.. مسلسل "ملوك الجدعنة" | ملخص الحلقة 29

بدأت أحداث الحلقة التاسعة والعشرين من مسلسل " ملوك الجدعنة "، بمفاجآت وأحداث كثيرة وإليكم أبرز أحداث الحلقة التاسعة والعشرين من " ملوك الجدعنة "





مجدي يقرر الانتقام

ذهب "مجدي" الى "سفينة" ليطب منه أن يعمل معه ضد "سريه" وطلب منه قتل الأخير، بالاتفاق مع العتال





سرية يختبر فاتن

طلب "سرية" من أحد رجاله التواصل مع رقم "فاتن حرفوش" ويطلب منها أن تتحدث معه فيديو عبر المحمول ولكن الأخيرة لم توافق وأغلقت الهاتف.





طرد شقيقة فاتن

قام زوج شقيقة "فاتن" بخيانتها مع نساء أخري، وقام بطردها خارج المنزل بعدما قام بنقل ملكية المحل والمنزل اليه.





الايقاع بين سرية وسليم

أوقع "مجدي" بين "سليم" و "سرية" حيث كشف لـ "سليم" بأنه ابنته على علاقة عاطفية مع "سرية" وهي في منزله وطلب منه العودة لمصر.





علاقة مجدي وبسنت

واتضح أن "مجدي" هو وراء زواج "بسنت" من "سعيد" شقيق "سريه" ليعلم منها كل تحركات الأخير ليوقع به.











