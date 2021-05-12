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غزال يهدد سموحة بالرحيل

الأربعاء 12/مايو/2021 - 03:10 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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يشعر علي غزال، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، بالغضب الشديد بسبب تهميشه من جانب أحمد سامي المدير الفني للفريق.

وهدد علي غزال بالرحيل عن صفوف الفريق السكندري، في نهاية الموسم الجاري، حيث طالب أحمد سامي، بالحصول على فرصة للمشاركة بشكل أساسي مع الفريق في المباريات المقبلة.

وأكد علي غزال للمدير الفني أنه عاد إلى الدوري المصري من أجل المشاركة بشكل أساسي، ليعود إلى صفوف المنتخب الوطني، مشيرًا إلى أنه سيرحل في نهاية الموسم حال لم يحصل على فرصة حقيقية.

جدير بالذكر أن علي غزال صاحب الـ27 عامًا، انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة في انتقالات الصيف الماضي، قادمًا من نادي لاريسا اليوناني في صفقة إنتقال لاعب حر، ولعب مع الفريق 8 مباريات بمعدل 355 دقيقة.

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