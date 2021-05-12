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تشكيل أرسنال المتوقع أمام تشيلسي فى الدوري الإنجليزي الممتاز
الأربعاء 12/مايو/2021 - 03:28 ص
علي ماهر حلمي
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يواجه نادي تشيلسي نظيره فريق ارسنال ضن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".
ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة التاسعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ستنافورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.
وجاءت تشكيلة ارسنال المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمي: لينو.
خط الدفاع: بيريلين، جابرييل، تشامبرز، تيريني.
خط الوسط: النني، تشاكا، بارتي.
خط الهجوم: لاكازيت، بيبي، ساكا.
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