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يحضرها بعض الرؤساء.. الحكومة تبحث سيناريوهات احتفالية إعلان الجمهورية الثانية

الأربعاء 12/مايو/2021 - 07:11 ص
العاصمة الإدارية الجديدة
العاصمة الإدارية الجديدة
كريم وزيري
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تستعد الحكومة بالتنسيق مع إحدى الشركات المتخصصة في إقامة الاحتفاليات الكبرى، لإقامة احتفالية ضخمة إيذانا بافتتاح العاصمة الإدارية الجديدة ونقل موظفين الوزارات والهيئات الحكومية إليها خلال الفترة المقبلة.

لقاءات حكومية لبحث تنفيذ الاحتفالية
ومن المقرر أن يكون الافتتاح خلال الشهرين المقبلين، ويُنفذ على أعلى مستوى من التنظيم، بما يعكس عظمة هذا المشروع الحضاري العملاق، الذي يعبر عن مصر الحديثة، ويمثل دليلًا جديدًا على حجم الإنجاز الذي تحققه أيادي المصريين رغم التحديات.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءات مع الشركة المنفذة للاحتفال وعدد من وزراء الحكومة لبحث سيناريوهات الاحتفالية المرتقبة، واختيار أفضل المواقع المناسبة لإقامة الاحتفالية.

دعوة رؤساء بعض دول العالم
وتفقد "مدبولي" ومرافقوه عددًا من المواقع المقترحة لإقامة الاحتفالية، مثل ساحة الشعب، ومنطقة ساري العلم، وغيرهما من المناطق وتجول داخل العاصمة الإدارية لتحديد المكان الأنسب لإقامة الاحتفالية، تمهيدا لاستكمال الترتيبات اللازمة، قبل عرض التصورات المطروحة على رئيس الجمهورية، فيما توجه الدولة دعوات لعدد من روساء دول العالم لحضور الاحتفالية الضخمة.

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