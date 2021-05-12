موعد مباراة ريال مدريد وغرناطة في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره غرناطة، مساء غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





وتقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره غرناطة، على أرضية ملعب نويفو لوس كارمينيس، معقل الفريق الأندلسي.





ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 75 نقطة، بينما يتواجد غرناطة في المركز العاشر برصيد 45 نقطة.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.





وتذاع مباراة ريال مدريد أمام نظيره غرناطة، عبر قناة BeIN Sports HD 3.



