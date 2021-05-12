عاجل.. جيش الاحتلال يغتال قياديين في حركة حماس

أعلن الجيش الإسرائيلي، قبل قليل، اغتيال قياديين اثنين في حركة حماس، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل.





في وقت سابق، أعربت منظمة الأمم المتحدة، الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد الأحداث في القدس وغزة.





وأكد الجيش الإسرائيلي، أن أكثر من 200 صاروخ أطلق من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية من ليلة الاثنين حتى صباح الثلاثاء، حيث اعترض نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي العديد من منها، لكنه لم يتمكن من وقف الضربة المباشرة في عسقلان.



