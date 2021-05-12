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نجوى فؤاد تكشف سبب رفضها العمل في فلسطين

الأربعاء 12/مايو/2021 - 04:58 ص
بوابة الفجر
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قالت الفنانة والراقصة المعتزلة نجوى فؤاد، إنها رفضت الرقص في فلسطين مقابل 100 ألف دولار قائلة : إنها بلد محتلة وتوفت والدتي بها وتركتها وأنا عندي 7 شهور، لافتة أنها لن تقبل العمل في فلسطين في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي الغاشم. 

وتابعت نجوى فؤاد خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الرقص خدمني حياتي الأسرية وعدم إنجابي للأطفال وثروتي وكسبت نجاح وشهرة وتاريخ مستحيل الإنسان ياخد كل حاجة من الدنيا".

وتابعت نجوى فؤاد، أنها دائما تدعو الله أن يرضى عنها والدها ويسامحها هو ووالدتها، موضحة أنها لم تتمنى أن تعمل أو تحترف أي مجال آخر غير الفن طوال حياتها.

نجوى فؤاد، راقصة شرقية وممثلة مصرية، ولدت في محافظة الإسكندرية لأب مصري وأم فلسطينية، بدأت حياتها الفنية كراقصة ثم اتجهت للتمثيل بعد اعتزالها الرقص في عام 1997، قدمت العديد من الأعمال السينمائية والمسلسلات التلفزيونية.

نالت الفنانة الاستعراضية نجوى فؤاد شهرة كبيرة جدًا في مجال الرقص الشرقي، وتعد من أبرز راقصات مصر، وشاركت في أفلام سينمائية كثيرة مع كبار النجوم والمخرجين كما أنتجت عددًا من الأفلام السينمائية التي قامت ببطولتها منها "ألف بوسة وبوسة" ،"حد السيف"، وقدمت العديد من الرقص الاستعراضي منها "قمر 14" من ألحان محمد عبد الوهاب. 


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