نجوى فؤاد: تقاضيت 150 جنيها في فيلم "ملاك وشيطان" (فيديو)





كشف الفنانة والراقصة المعتزلة نجوى فؤاد، عن أول عملها لها مع الفنان عبد الحليم حافظ، لافتة أن أول عمل جمعها كان في أغنية قولوا، مضيفة أن الفنان عز الدين ذو الفقار هو من رشحها للعمل في فيلم ملاك وشيطان مقابل 150 جنيه.





وتابعت نجوى فؤاد خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، عبدالحليم حافظ وعز الدين ذو الفقار ميتعوضوش وعيطت أول ما مضيت عقد فيلم ملاك وشيطان مقابل.

وتابعت نجوى فؤاد، لدينا ممثلين على مستوى عالي حاليا ولكن الكتابة بها ضعف شديد ومتشابهة.





وتابعت: أن أحمد فؤاد حسن هو زوجها الأول وحبها الأول، والتقوا في أحد الأفراح في مصر الجديدة، وقال لها حينما شاهدها: "تعالي يا شاطرة أنتي اسمك ايه وبتشتغلي فين"، ومن هنا كانت بداية العلاقة التي تكللت بالزواج منه، وتم تسجيل الزواج في مستخرج رسمي لأنها كانت قاصرة في ذلك الوقت.





نجوى فؤاد، راقصة شرقية وممثلة مصرية، ولدت في محافظة الإسكندرية لأب مصري وأم فلسطينية، بدأت حياتها الفنية كراقصة ثم اتجهت للتمثيل بعد اعتزالها الرقص في عام 1997، قدمت العديد من الأعمال السينمائية والمسلسلات التلفزيونية.





نالت الفنانة الاستعراضية نجوى فؤاد شهرة كبيرة جدًا في مجال الرقص الشرقي، وتعد من أبرز راقصات مصر، وشاركت في أفلام سينمائية كثيرة مع كبار النجوم والمخرجين كما أنتجت عددًا من الأفلام السينمائية التي قامت ببطولتها منها "ألف بوسة وبوسة" ،"حد السيف"، وقدمت العديد من الرقص الاستعراضي منها "قمر 14" من ألحان محمد عبد الوهاب.



