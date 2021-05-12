أمريكا توجه طلبا عاجلا لوزير الخارجية الإسرائيلي بشأن الأوضاع في القدس

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، من إسرائيل الوقف الفوري للعنف الذي يحدث مؤخرا في القدس وقطاع غزة.





وحسب قناة "سكاي نيوز عربية"، دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في اتصال بنظيره الإسرائيلي جميع الأطراف للتهدئة ووقف العنف.





في وقت سابق، أعربت منظمة الأمم المتحدة، الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد الأحداث في القدس وغزة.





وأكد الجيش الإسرائيلي، أن أكثر من 200 صاروخ أطلق من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية من ليلة الاثنين حتى صباح الثلاثاء، حيث اعترض نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي العديد من منها، لكنه لم يتمكن من وقف الضربة المباشرة في عسقلان.



