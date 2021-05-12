كلوب عن مواجهة مانشستر يونايتد.. سنواجه تشكيل قوي

تحدث المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ليفربول، عن مواجهة مانشستر يونايتد المؤجلة في بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز.





تصريحات يورجن كلوب قبل مواجهة مانشستر يونايتد

ومن المقرر أن تُقام مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد، مساء الخميس المقبل وهي المواجهة المؤجلة من الأسبوع الماضي بسبب احتجاجات لمشجعي الشياطين الحمر.





من جانبه تحدث يورجن كلوب المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ليفربول قبل مواجهة مانشستر يونايتد: "أتوقع مشاركة تشكيلة قوية أمامنا. أعتقد أن مانشستر يونايتد يملك فقط لاعبين رائعين".





وأكمل مدرب ليفربول: "إذا كنت سأفكر فى اللاعبين المتوقع مشاركتهم، فهم لديهم تشكيلة قوية حقا. خط وسط مذهل وخط هجوم يضم لاعبين رائعين".





وأتم مدرب الريدز: "ماذا سيفعل (يونايتد) فى المباريات الأخرى، فنحن بوضوح ليس لنا تأثير لكننا كنا سنواجه أقوى تشكيلة لمانشستر يونايتد يوم الأحد الماضى (قبل التأجيل)، وهذا ما نتوقعه الآن".



