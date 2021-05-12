برشلونة يرصد التعاقد مع مدافع الإنتر

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن رغبة نادي برشلونة في التعاقد مع المدافع أليساندرو باستوني من صفوف فريق إنتر ميلان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وبحسب شبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية، فإن أليساندرو باستوني مدافع فريق إنتر ميلان ضمن أهداف برشلونة لتعزيز خط الدفاع نهاية الموسم الحالي.





وتابعت الشبكة، أن البلوجرانا سيقاتل المنافسين الآخرين، وتحديدًا من الدوري الإنجليزي، للحصول على خدمات باستوني في الميركاتو الصيفي المقبل.





وأشارت الشبكة، أن إنتر ميلان حدد قيمة باستوني بـ55 مليون يورو، ومع الوضع الاقتصادي لبرشلونة، فإن إدارة النادي قد تبحث عن صفقة تبادلية مع إنتر ميلان لحسم ضم باستوني.



