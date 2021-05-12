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انقسام في الزمالك بسبب نجمه التونسي

الأربعاء 12/مايو/2021 - 05:43 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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دخل الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في خلاف مع إدارة النادي، بسبب نجم الفريق التونسي.

ويرغب مسئولو نادي الزمالك في استمرار التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلا أن المدير الفني لا يريد بقائه.

إدارة الزمالك ترى أن اللاعب لم يحصل على الفرصة الكاملة للحكم على مستواه بشكل نهائي، حتى أنه لم يثبت نفسه، كما أنهم يفضلونه عن مروان حمدي.

يشار إلى أن الجزيري خرج من حسابات باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك في الفترة الأخيرة وعدم الاعتماد عليه في المباريات مع الفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة إنبي يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

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