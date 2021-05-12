نجم مانشستر سيتي أول صفقات برشلونة في الميركاتو الصيفي

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه سيتم الإعلان عن موعد أول صفقات برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق الذي يقوده الهولندي رونالد كومان.





وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن أول صفقات برشلونة ستكون التعاقد مع الإسباني إريك جارسيا نجم دفاع مانشستر سيتي الإنجليزي والذي ينتهي عقده الحالي مع متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز في 30 يونيو المقبل.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن الإعلان الرسمي من جانب برشلونة سيكون بعد نهائي دوري أبطال أوروبا الذي يشارك فيه مانشستر سيتي وسيواجه فيه تشيلسي في 29 مايو الحالي.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة كان قد عقد اتفاقه مع جارسيا منذ فترة بعد صعوبة التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن موعد الإعلان عن الصفقة كان اتفاقا مسبقا بين برشلونة وجارسيا لأن النجم الإسباني كانت رغبته هي التركيز مع مانشستر سيتي حتى نهاية الموسم الحالي خاصة مع منافسة فريقه على أكثر من لقب أهمها الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.



