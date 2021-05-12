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تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي دوري الأبطال

الأربعاء 12/مايو/2021 - 06:44 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يتلقى نادي مانشستر سيتي أمام نظيره تشيلسي الإنجليزيين، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2020/2021.

ونجح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في التأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد إقصاء فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، مجموع لقائي الذهاب والعودة.

كما تأهل نادي تشيلسي للدور النهائي بعد إقصاء فريق ريال مدريد الإسباني، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، مجموع المباراتين.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بين مانشستر سيتي وتشيلسي،يوم 29 مايو الجاري، على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بالعاصمة التركية اسطنبول.

يذكر أن نادي بايرن ميونيخ الألماني، هو حامل لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بعد الفوز في المباراة النهائية على باريس سان جيرمان بهدف نظيف.

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