تعرف على موعد مباراة بيراميدز المقبلة في الدوري المصري

يستضيف فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب نظيره بيراميدز يوم الخميس الموافق 27 من الشهر الجاري ضمن منافسات الجولة الـ23 من مسابقة الدوري العام.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة 5 مساءً بستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.





ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول الدوري المصري الممتاز برصيد 34 نقطة ، بينما يحتل فريق المقاولون العرب المركز 14 برصيد 21 نقطة.





جدير بالذكر أن بيراميدز تلقي إخطارا رسميا من لجنة المسابقات باتحاد الكرة يفيد بتأجيل مباراة الفريق أمام نظيره الإنتاج الحربي في الجولة ٢٢ من الدوري الممتاز إلى موعد يحدد لاحقا.





وكان من المفترض أن يحل بيراميدز ضيفا على نظيره الإنتاج الحربي في الخامسة من مساء يوم ١٩ مايو الجاري باستاد السلام في الجولة ٢٢ من الدوري ليتم تأجيل المباراة إلى موعد سيتم تحديده لاحقا.





ويستعد بيراميدز لمواجهة نظيره نادي إنيمبا النيجيري في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم الأحد المقبل باستاد الدفاع الجوي، على أن يخوض مباراة الإياب في مدينة أبا بنيجيريا يوم ٢٣ مايو.



