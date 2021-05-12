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عاجل.. مواجهات بين جيش الاحتلال وفلسطينيين في محيط المسجد الأقصى

الأربعاء 12/مايو/2021 - 04:38 ص
المسجد الأقصى
المسجد الأقصى
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أفادت قناة الغد الفضائية في خبر عاجل، باندلاع مواجهات قبل قليل، في محيط المسجد الأقصى بين جيش الاحتلال الإسرائيلي، وعدد من الفلسطينيين.

وفي وقت سابق، أعربت منظمة الأمم المتحدة، الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد الأحداث في القدس وغزة.

وأكد الجيش الإسرائيلي، أن أكثر من 200 صاروخ أطلق من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية من ليلة الاثنين حتى صباح الثلاثاء، حيث اعترض نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي العديد من منها، لكنه لم يتمكن من وقف الضربة المباشرة في عسقلان.

وشن الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، سلسلة غارات استهدفت أكثر من 130 موقعا للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

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فلسطين بوابة الفجر المسجد الأقصى الفجر إسرائيل

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