تشافي داخل دائرة اهتمام برشلونة

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تشافي داخل دائرة اهتمام برشلونة
الأربعاء 12/مايو/2021 - 07:21 ص
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تطور جديد بشأن مقعد المدير الفني لنادي برشلونة، خلال الموسم المقبل.
وبحسب برنامج "الشيرنجيتو", الإسباني، فإن خوان لابورتا رئيس برشلونة، اجتمع مع ليونيل ميسى وجوردي ألبا وجيرارد بيكيه، نجوم البارسا.
وتابع التقرير، أن الاجتماع لم يحضره الهولندي رونالد كومان، مدرب برشلونة، رغم أنه تم الحديث عن المشروع المستقبلي للنادي.
وأشار التقرير، أن إسم تشافي هيرنانديز، مدرب السد القطري الحالي، ظهر فى اجتماع لابورتا مع نجوم برشلونة.
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