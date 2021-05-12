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تشافي داخل دائرة اهتمام برشلونة

الأربعاء 12/مايو/2021 - 07:21 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تطور جديد بشأن مقعد المدير الفني لنادي برشلونة، خلال الموسم المقبل.

وبحسب برنامج "الشيرنجيتو", الإسباني، فإن خوان لابورتا رئيس برشلونة، اجتمع مع ليونيل ميسى وجوردي ألبا وجيرارد بيكيه، نجوم البارسا.

وتابع التقرير، أن الاجتماع لم يحضره الهولندي رونالد كومان، مدرب برشلونة، رغم أنه تم الحديث عن المشروع المستقبلي للنادي.

وأشار التقرير، أن إسم تشافي هيرنانديز، مدرب السد القطري الحالي، ظهر فى اجتماع لابورتا مع نجوم برشلونة.

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