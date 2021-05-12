روبن يحلم بالمشاركة في نهائيات بطولة أوروبا

يحلم الهولندي أرين روبن باللعب فى نهائيات بطولة أوروبا لكرة القدم، الشهر المقبل، بعد أن شارك أساسيًا وللمرة الأولى منذ ثمانية أشهر مع فريقه جرونينجن.





وكان روبن صاحب الـ37 عامًا نجم المباراة التى انتهت بفوز فريقه بأربعة أهداف مقابل لا شيء على إمين، عندما هيأ روبين فرصتين للتهديف في أطول مشاركة له منذ عودته للدوري الهولندي فى العام الماضي.





وقال روبن، لاعب بايرن ميونيخ وريال مدريد وتشيلسي السابق، إنه شعر بالارتياح لمشاركته خلال 80 دقيقة، وألمح إلى إمكانية العودة إلى المنتخب الهولندي فى نهائيات بطولة أوروبا 2020 المؤجلة من العام الماضي.





وقال روبن ردا على سؤال حول موقفه من العودة للمنتخب فى بطولة أوروبا إذا وجهت إليه الدعوة من المدرب فرانك دى بور: "إذا اتصل بي فإنني سأوافق، سيكون هذا جميلا. لكن لابد من التحلي بالواقعية لأنه لابد لى فى هذه الحالة أن أكون فى كامل اللياقة".



