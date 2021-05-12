روبن يحلم بالمشاركة في نهائيات بطولة أوروبا

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روبن يحلم بالمشاركة في نهائيات بطولة أوروبا
الأربعاء 12/مايو/2021 - 07:31 ص
غدير أحمد
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يحلم الهولندي أرين روبن باللعب فى نهائيات بطولة أوروبا لكرة القدم، الشهر المقبل، بعد أن شارك أساسيًا وللمرة الأولى منذ ثمانية أشهر مع فريقه جرونينجن.
وكان روبن صاحب الـ37 عامًا نجم المباراة التى انتهت بفوز فريقه بأربعة أهداف مقابل لا شيء على إمين، عندما هيأ روبين فرصتين للتهديف في أطول مشاركة له منذ عودته للدوري الهولندي فى العام الماضي.
وقال روبن، لاعب بايرن ميونيخ وريال مدريد وتشيلسي السابق، إنه شعر بالارتياح لمشاركته خلال 80 دقيقة، وألمح إلى إمكانية العودة إلى المنتخب الهولندي فى نهائيات بطولة أوروبا 2020 المؤجلة من العام الماضي.
وقال روبن ردا على سؤال حول موقفه من العودة للمنتخب فى بطولة أوروبا إذا وجهت إليه الدعوة من المدرب فرانك دى بور: "إذا اتصل بي فإنني سأوافق، سيكون هذا جميلا. لكن لابد من التحلي بالواقعية لأنه لابد لى فى هذه الحالة أن أكون فى كامل اللياقة".
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