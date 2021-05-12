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توخيل يوجه رسالة إلى لامبارد

الأربعاء 12/مايو/2021 - 08:01 ص
بوابة الفجر
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أكد الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي أن فريقه ينهي المهمة التي بدأها المدرب السابق "الرائع" فرانك لامبارد وذلك على هامش الأسابيع القليلة الحاسمة التي تنتظر النادي الإنجليزي.

وتلقى توخيل الإشادة بسبب التطور الملحوظ الذي أحدثه في نتائج وأداء تشيلسي منذ تعيينه مدربا للفريق في يناير الماضي.

ويلتقي تشيلسي مع ليستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي كما يواجه مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الشهر ، بجانب اقتراب الفريق بشكل كبير من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ولم ينفي توخيل إسهامات سلفه لامبارد فيما وصل له تشيلسي ، وقال "فرانك حقق مسيرة مذهلة في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا".

وتلقى توخيل رسالة من لامبارد في وقت سابق يتمنى له التوفيق، لكنهما لم يتواصلا منذ ذلك الحين.

وأوضح توخيل "لقد فاز (لامبارد) في جميع مباريات كأس الاتحاد ، لقد وضع الأسس التي قادتنا إلى النهائيات ولا نشعر بالخجل أو لدينا أي خوف في الحديث عن ذلك بصوت عالي".

وأشار توخيل "لقد بدأنا في منتصف الموسم وحاولنا إنجاز المهمة التي بدأها".

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