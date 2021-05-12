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بينهم "صالون حلاقة".. غلق وتشميع 4 محلات بحي الخليفة

الأربعاء 12/مايو/2021 - 05:03 ص
إغلاق محل
إغلاق محل
إسماعيل منطاوي
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قاد اللواء طارق اليمني رئيس حي الخليفة، حملة ليلية لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء تحسبًا لانتشار فيروس كورونا.

وأسفرت الحملة عن غلق عدد محلين لتجارة قطع غيار وبيع ملابس في شارع الكردي وشارع الخلاء بالإمام والتونسي، كما أغلق محل "صالون حلاقة" بمساكن الاباجية.

كما أسفرت عن غلق مقهى بالإمام الليثي وتم مصادرة 2 "شيشة"، بالتعاون مع قسم شرطة الخليفة بقيادة مأمور القسم والإدارات المعنية بالحي وتحت إشراف سكرتير حي الخليفة.

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