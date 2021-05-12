بينهم "صالون حلاقة".. غلق وتشميع 4 محلات بحي الخليفة

قاد اللواء طارق اليمني رئيس حي الخليفة، حملة ليلية لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء تحسبًا لانتشار فيروس كورونا.





وأسفرت الحملة عن غلق عدد محلين لتجارة قطع غيار وبيع ملابس في شارع الكردي وشارع الخلاء بالإمام والتونسي، كما أغلق محل "صالون حلاقة" بمساكن الاباجية.



