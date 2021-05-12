Advertisements

إجمالي وفيات كورونا في الهند تتخطة حاجز الـ250 ألف

الأربعاء 12/مايو/2021 - 06:56 ص
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
أفادت قناة العربية الإخبارية، بأن إجمالي وفيات فيروس كورونا المستجد في الهند تتخطى حاجز الـ250 ألف حالة.

وعاشت الهند خلال الأسابيع الماضية أياما صعبة، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لأحدث تحديثات نشرها موقع وورلد ميتر، المهتم بنشر إحصائيات فيروس كورونا المستجد، فإن إجمالي أعداد إصابات فيروس كورونا في الهند، تخطى أكثر من 23.3 مليون مصاب، وارتفاع إجمالي الوفيات إلى أكثر من 254.2 ألف مصاب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا في الهند كورونا فيروس كورونا الهند

أخبار تهمك

قرار عاجل في الأهلي قبل السوبر الافريقي

منذ حوالي 21 ساعة

استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن سبب وفاة بعض حالات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يفاوض سفاح الشباك لضمه في الصيف

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد.. كيف تضامن فخر العرب "محمد صلاح" مع فلسطين؟

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على المرشحين لخلافة أروابارينا لقيادة تدريب بيراميدز

منذ حوالي 21 ساعة

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

صالح جمعة على أعتاب الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. جيش الاحتلال يغتال قياديين في حركة حماس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

منذ يوم

شاهد.. لحظة إطلاق موجة كبيرة من الصواريخ من قطاع غزة تجاه تل أبيب

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع إصابات كورونا اليومية و61 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

بدر بانون يتدخل لحسم أولى صفقات الأهلي الصيفية

منذ حوالي 11 ساعة

رسالة من "السيسي".. ماذا طرأ على ملف سد النهضة؟

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

منذ يوم

موضوعات متعلقة

عاجل.. إيطاليا تتخطى حاجز 10 آلاف حالة وفاة بفيروس كورونا

إيطاليا تتخطى حاجز 97 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا

تركيا تتخطى حاجز الـ 1000 حالة وفاة بفيروس كورونا

علاج كوفيد 19.. دوائان جديدان لفيروس كورونا

كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوزعتبة الـ35 مليون حالة

7 أرقام مخيفة عن كورونا في مصر والعالم.. تعرف عليها

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:18 ص

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

عاجل.. جيش الاحتلال يغتال قياديين في حركة حماس

04:04 ص

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

12:10 ص

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

01:46 ص

تعرف على المرشحين لخلافة أروابارينا لقيادة تدريب بيراميدز

11:28 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق