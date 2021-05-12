إجمالي وفيات كورونا في الهند تتخطة حاجز الـ250 ألف

أفادت قناة العربية الإخبارية، بأن إجمالي وفيات فيروس كورونا المستجد في الهند تتخطى حاجز الـ250 ألف حالة.





وعاشت الهند خلال الأسابيع الماضية أياما صعبة، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.



