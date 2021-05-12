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إجمالي وفيات كورونا في الهند تتخطة حاجز الـ250 ألف
الأربعاء 12/مايو/2021 - 06:56 ص
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أفادت قناة العربية الإخبارية، بأن إجمالي وفيات فيروس كورونا المستجد في الهند تتخطى حاجز الـ250 ألف حالة.
وعاشت الهند خلال الأسابيع الماضية أياما صعبة، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.
ووفقا لأحدث تحديثات نشرها موقع وورلد ميتر، المهتم بنشر إحصائيات فيروس كورونا المستجد، فإن إجمالي أعداد إصابات فيروس كورونا في الهند، تخطى أكثر من 23.3 مليون مصاب، وارتفاع إجمالي الوفيات إلى أكثر من 254.2 ألف مصاب.
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