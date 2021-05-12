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"تعالي يا شاطرة".. كواليس زواج نجوى فؤاد وأحمد فؤاد حسن (فيديو)

الأربعاء 12/مايو/2021 - 07:30 ص
بوابة الفجر
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انهارت الفنانة نجوى فؤاد في البكاء أثناء حديثها عن فقدان والدتها التي أصيبت بالسرطان قبل وفاتها، وذلك حين كانت تبلغ من العمر 7 أشهر فقط.

وأضافت نجوى فؤاد خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنها دائما تدعو الله أن يرضى عنها والدها ويسامحها هو ووالدتها، موضحة أنها لم تتمنى أن تعمل أو تحترف أي مجال آخر غير الفن طوال حياتها.

وتابعت: أن أحمد فؤاد حسن هو زوجها الأول وحبها الأول، والتقوا في أحد الأفراح في مصر الجديدة، وقال لها حينما شاهدها: "تعالي يا شاطرة أنتي اسمك ايه وبتشتغلي فين"، ومن هنا كانت بداية العلاقة التي تكللت بالزواج منه، وتم تسجيل الزواج في مستخرج رسمي لأنها كانت قاصرة في ذلك الوقت.

وأردفت نجوى فؤاد، أن عمها حاول قتلها حينما احترفت الرقص، وذلك بعد وفاة والدها 1973، وذلك لأنه كان رجل "متدين ومتزمت" بحسب وصفها، موضحة أنها كانت تحترم هذا الأمر في شخصيته، وذلك بعد أن توفى والدها دون أن تراه، والتي تتمنى أن يكون راضيا عنها ويسامحها.

نجوى فؤاد، راقصة شرقية وممثلة مصرية، ولدت في محافظة الإسكندرية لأب مصري وأم فلسطينية، بدأت حياتها الفنية كراقصة ثم اتجهت للتمثيل بعد اعتزالها الرقص في عام 1997، قدمت العديد من الأعمال السينمائية والمسلسلات التلفزيونية.

نالت الفنانة الاستعراضية نجوى فؤاد شهرة كبيرة جدًا في مجال الرقص الشرقي، وتعد من أبرز راقصات مصر، وشاركت في أفلام سينمائية كثيرة مع كبار النجوم والمخرجين كما أنتجت عددًا من الأفلام السينمائية التي قامت ببطولتها منها "ألف بوسة وبوسة" ،"حد السيف"، وقدمت العديد من الرقص الاستعراضي منها "قمر 14" من ألحان محمد عبد الوهاب.

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