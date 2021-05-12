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نجوى فؤاد تكشف سبب انفصالها عن الموسيقار الراحل أحمد فؤاد حسن

الأربعاء 12/مايو/2021 - 08:17 ص
بوابة الفجر
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قالت الفنانة والراقصة المعتزلة نجوى فؤاد، إن فوائد الحكيم رفع عليها قضية طرد من شقتها لتأخرها في دفع الإيجار الذي كان يبلغ 150 قرش، لافتة أن تجربتها القاسية في الحياة ساعدتها كثيرا في تحقيق نجاحها.

وتابعت نجوى فؤاد خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الفنان الحقيقي لازم يكون في جرح كبير في حياته، لافتة أنها انفصلت عن للموسيقار الراحل أحمد فؤاد حسن لأنه كان يريد إنجاب أولاد لأنه كان وحيد في ظل أنها كانت تبدأ أول طريقها في عالم الفن ووعدني أني أكون نجمة.

وتابعت نجوى فؤاد، قولتله من حقق تتجوز لأن قلبي كان معلق بدرجة كبيرة بالفن وكنت عايزه أتنازل عشان طموحي الفني كان كبير جدا، مضيفة: أن عمها حاول قتلها حينما احترفت الرقص، وذلك بعد وفاة والدها 1973، وذلك لأنه كان رجل "متدين ومتزمت" بحسب وصفها، موضحة أنها كانت تحترم هذا الأمر في شخصيته، وذلك بعد أن توفى والدها دون أن تراه، والتي تتمنى أن يكون راضيا عنها ويسامحها.

نجوى فؤاد، راقصة شرقية وممثلة مصرية، ولدت في محافظة الإسكندرية لأب مصري وأم فلسطينية، بدأت حياتها الفنية كراقصة ثم اتجهت للتمثيل بعد اعتزالها الرقص في عام 1997، قدمت العديد من الأعمال السينمائية والمسلسلات التلفزيونية.

نالت الفنانة الاستعراضية نجوى فؤاد شهرة كبيرة جدًا في مجال الرقص الشرقي، وتعد من أبرز راقصات مصر، وشاركت في أفلام سينمائية كثيرة مع كبار النجوم والمخرجين كما أنتجت عددًا من الأفلام السينمائية التي قامت ببطولتها منها "ألف بوسة وبوسة" ،"حد السيف"، وقدمت العديد من الرقص الاستعراضي منها "قمر 14" من ألحان محمد عبد الوهاب. 

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