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إسرائيل تعلن مقتل رئيس جهاز أمن المخابرات العسكرية في حماس

الأربعاء 12/مايو/2021 - 07:59 ص
حركة حماس
حركة حماس
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أعلن الجيش الإسرائيلي، قبل قليل، مقتل رئيس جهاز أمن المخابرات العسكرية في حركة حماس.

كانت إسرائيل أعلنت عن اغتيال قياديين اثنين في حركة حماس، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل.

في وقت سابق، أعربت منظمة الأمم المتحدة، الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد الأحداث في القدس وغزة.

وأكد الجيش الإسرائيلي، أن أكثر من 200 صاروخ أطلق من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية من ليلة الاثنين حتى صباح الثلاثاء، حيث اعترض نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي العديد من منها، لكنه لم يتمكن من وقف الضربة المباشرة في عسقلان.

وشن الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، سلسلة غارات استهدفت أكثر من 130 موقعا للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

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