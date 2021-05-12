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بعد انتهاء عرض "ضل راجل".. نيرمين الفقي توجه رسالة إلى فريق العمل

الأربعاء 12/مايو/2021 - 09:06 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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وجهت الفنانة نرمين الفقي رسالة، لفريق عمل مسلسل "ضل راجل"، عقب انتهاء عرض حلقات العمل، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


وكتبت نرمين الفقي "من قلبي أنا سعيدة وفخورة في وجودي في هذا العمل المحترم، مع كوكبة من النجوم، اللي كنا أسرة واحدة، مسلسل ضل راجل، وياسر جلال راجل، شكرا سنرجي".


وتابعت "شكرا الأخ والصديق المخرج أحمد صالح، مخرج سلس وجميل، شكرا للمبدع أحمد عبد الفتاح، أنت عبقري وموهوب، بحبكم كلكم، وكل رمضان والكل طيب".

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