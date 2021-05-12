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أبرز أحداث الحلقة التاسعة والعشرين من مسلسل "هجمة مرتدة"

الأربعاء 12/مايو/2021 - 10:31 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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بدأت الحلقة 29 من مسلسل هجمة مرتدة للنجمين أحمد عز وهند صبرى، بإثارة شديدة، حيث استكملت في تسليط الضوء على أمور كثيرة خفية حدثت بثورة الـ 25 من يناير عام 2011.





وتضمنت الحلقة لقاء رفعت المسيرى "هشام سليم" وقائده كمال أبو رية بالمخابرات العامة المصرية، أكد فيه الأخير أن هناك أكثر من 70 شخصية دخلت الأراضى المصرية سيكونون محل مراقبة طوال الوقت.


كما تحدث كلا من إيزاك وداوود الضابطين بجهة معادية لمصر، حول ما يحصل على الأراضى المصرية، حيث شهد حوارهما التطرق لدور المشير طنطاوى وأنه قائد محنك كان له دور كبير في حرب 73 بالمزرعة الصينية حينما كان قائد كتيبة، والآن هو على رأس السلطة، وبنزول الجيش البلاد جنب مصر حربا أهلية وأعطى الشعب ثقة كبيرة.



يذكر أن مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، ويذاع على شاشة dmc فى الـ10.45 مساء يوميا.

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