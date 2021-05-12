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حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا في الهند تتجاوز حاجز 250 ألفا

الأربعاء 12/مايو/2021 - 09:07 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم الأربعاء، أن حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد، تجاوزت حاجز 250 ألفا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وقالت السلطات الصحية الهندية، ان إجمالي حالات الإصابة بكوفيد -19 في البلاد ارتفع بأكثر من 400 ألف لليوم الرابع على التوالي يوم الأحد حتى مع فرض العديد من الولايات إغلاقا صارما للحد من انتشار الفيروس.

 

وأعلنت السلطات الصحية الهندية، ارتفاع الإصابات بالفيروس بمقدار 403.738 حالة، ليرتفع الإجمالي منذ بداية الجائحة إلى 22.3 مليون.

 

وجاء ذلك عقب إعلان منظمة الصحة العالمية أن النسخة المتحورة الهندية من كوفيد-19 هي أحد العوامل التي أدت إلى تفشي الفيروس بوتيرة متسارعة للغاية في الهند لأنها أكثر عدوى وفتكا كما أنها أكثر قدرة على مقاومة اللقاحات بالمقارنة مع النسخة الأصلية للفيروس.

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